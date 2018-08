San Alfonso y Meza, finalistas en el salón

En la última fecha de las semifinales del Grupo B, los resultados: San Alfonso 3-3 Universitario y José Meza 6-3 Deportivo Primor. Posiciones: San Alfonso 5 puntos, José Meza 4 (clasificados), Universitario 3 y Primor 0.

La Serie A se define el martes 28 en Fomento (a las 20.00): Fomento vs. Unasur y Bolívar vs. San Antonio. Posiciones: San Antonio 3 puntos, Bolívar y Fomento 2 y Unasur 0.

NACIONAL C20. En San Ignacio por la fecha 1 del Nacional C20, resultados del Grupo A: Paranaense 4-6 Limpio y Santa Rosa del Aguaray 4-6 Villarrica. Posiciones: Limpio 2 puntos, Villarrica 2, Paranaense y Santa Rosa 0.

Grupo B: San Ignacio 3-3 Ñemby y Encarnación 2-1 Concepción. Posiciones: Encarnación 2 puntos, San Ignacio y Ñemby 1 y Concepción 0.

Hoy por la fecha 3 (a las 18.00): Santa Rosa vs. Paranaense, Limpio vs. Villarrica, San Ignacio vs. Encarnación y Ñemby vs. Concepción.