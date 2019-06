San Alfonso lidera en el Metro de salón

El Santo, en la última fecha de la primera rueda, venció a San Antonio por 6 a 4 y suma 11 unidades.

Otros resultados de la ronda: Simón Bolívar 8–5 Sport Bahía y Unasur 8–1 Independiente de Barrio Obrero.

Posiciones: San Alfonso 11 puntos, Simón Bolívar 9, Cerro Corá 8, San Antonio y Unasur 6, Independiente 2 y Sport Bahía 0.

En el Grupo B, anoche jugaban en el Fomento vs. Varadero, 29 de Setiembre vs. José Meza y Dvo. Primor vs. 12 de Junio. Posiciones: Varadero 9, 12 de Junio y José Meza 7 puntos, Atenas y Fomento 5, Primor y 29 de Septiembre 1.