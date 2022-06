Samudio se suma al barrio

El jugador de 26 años jugará en el Ciclón a préstamo por una temporada y durante el acto agradeció la confianza. “Me recibieron muy bien, me siento como en casa. Estoy muy motivado con lo que será de aquí para adelante, y estoy seguro de que vamos a pelear todos los campeonatos”, expresó el futbolista.

Samudio además puntualizó acerca del desafío en el Ciclón: “Fue una cosa muy rápida. Las tres partes estaban interesadas y se arregló, y con el profe hablamos muy poco, solo el tema de la incorporación. Donde él me quiera ubicar o donde me sienta cómodo, lo que me deja muy feliz es que tengo muchos amigos en el plantel actual”.

El atacante tendrá su chance de pelear por un lugar en la Albirroja en el fútbol paraguayo, a lo que remarcó: “El mejor lugar para mí hoy es Cerro Porteño. Sé que tomé la decisión correcta”, y agregó: “Prometo mucho trabajo en lo que es mi característica, uno de chico sueña con jugar en un club grande y este es indudablemente uno de los desafíos más importantes de mi carrera profesional.

CUMPLIÓ. A su vez, el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, explicó acerca de los refuerzos que sumó el elenco azulgrana: “Tras el pedido del Profe, iniciamos las gestiones, agradecemos al Toluca y a Braian, cumplimos con el cuerpo técnico que pidió en esas posiciones de ataque. El propio Chiqui Arce se comunicó con Braian Samudio, quien inmediatamente se sumó a los trabajos, completamos con ambos pedidos del Profe, ya que hoy (ayer) llega el Pachi Carrizo, para sumarse al grupo”.

El dirigente del Ciclón además argumentó: “Tenemos un plantel frondoso y estoy seguro de que darán todo lo mejor. No vendrá nadie más por el momento”, y añadió acerca de lo que será el desafío por la Copa: “Vamos a enfrentar al bicampeón de América, es el favorito. Pero nosotros nos estamos preparando para hacer historia”.

Cerro Porteño suma dos incorporaciones de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde enfrentará al Palmeiras de Brasil (miércoles, 29 de junio, en Asunción, y miércoles, 6 de julio, en São Paulo).



El ofensivo fue presentado ayer y su vínculo en principio es por una temporada. Hoy se suma Federico Carrizo.



Dos por resolver

El lateral Alan Benítez y el ofensivo Luis Fariña son los casos a resolver por parte de la directiva del Ciclón, ya que ambos contratos culminan el 30 de junio. Con Alan, es casi un 99% seguro de que el jugador extiende su vínculo, ya que hay acuerdo de palabra y solo se aguarda el arribo al país tras la gira con la Albirroja, mientras que con Fariña aún no hay acuerdo.



5

clubes pasó Braian Samudio. En Brasil: Barbarense, Boa y Guaraní. Turquía: Rizesport. México: Toluca.







