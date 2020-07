Samaniego contrató firma no habilitada para almuerzo

La firma BH Service SRL no estaba habilitada para la provisión de almuerzo escolar y recibió para la ejecución de este servicio G. 178 millones de los recursos del Fonacide. La misma empresa fue adjudicada para obras como construcción de baños y cocinas en escuelas sin estar acreditada para esos trabajos.

Estos hechos registrados en el año 2015 no fueron investigados hasta ahora por el Ministerio Público, que lleva el caso desde el 2018, sin imputación alguna. El fiscal responsable actualmente es Luis Said.

El informe de la Contraloría señala que la Comuna no realizó la comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre el llamado para adjudicación.

DOCUMENTO FALSO. Entre otras falencias se encontró que la empresa BH Service SRL, contratada por un monto de G. 66.500.000, no estaba habilitada para obras, pero se encargó de la construcción de un baño en la escuela Don Sixto Samaniego, según el llamado. No obstante, la autorización del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) fue para mantenimiento y reparación de sanitarios ya existentes. Además, no se hizo la comunicación a la DNCP.

Fue adjudicada también para la construcción de una cocina comedor en la escuela Fulgencio Yegros por valor de G. 135.500.000, pero, como una de las más graves irregularidades, la Contraloría halló que la Municipalidad de Quyquyhó presentó una autorización del MEC no auténtica.