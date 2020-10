Sálvese quien pueda: IPS de Concepción se encuentra saturado

Accidentados y enfermos saturan el hospital polivalente del IPS de Concepción. Los médicos ya no garantizan servicios y responsabilizan a los borrachos que causan accidentes.

Ya es insostenible para el hospital polivalente atender a los asegurados y no asegurados que saturan los servicios principalmente los fines de semana.

La Dra. Liz Meza, directora del nosocomio, informó que ya no aguantan los recursos humanos y materiales para sostener tantos pacientes que provienen de diferentes lugares a los distintos servicios y especialmente accidentados. “Ahora que se levantan las fases de la cuarentena queremos ver qué va a pasar, porque estando en ella, los accidentados saturan los servicios y ya no se puede garantizar nada en estas condiciones”, destacó.

Indicó que, si los alcoholizados no se atajan, se van a tener muertes en los pasillos, porque ya no hay capacidad humana y técnica. “Si quieren emborracharse que se queden en sus casas, porque vamos a ver personas muertas en los pasillos, ya no hay espacio y ni siquiera ambulancia”, sentenció.

Por su parte, el Dr. José Silva, director de Urgencias, indicó que la responsabilidad es de cada ciudadano, porque los recursos humanos no dan abasto, más aún con que muchos de sus colegas están infectados. “Para muchos es fácil quejarse porque supuestamente es lento el servicio, pero ahora sí vamos a ver enfermos y accidentados en los pasillos, porque acá ya estamos saturados”, dijo el médico. Según los datos, cada fin de semana llegan unos 40 accidentados graves en promedio, que necesitan intervenciones quirúrgicas y terapias. J.R.