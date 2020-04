Salud recibirá hoy primera tanda de insumos procedentes de China

En papeles, se sabe que el cargamento está compuesto por un total de 40.000 protectores faciales; 30.000 protectores oculares; 6 millones de mascarillas quirúrgicas; 160.000 trajes de protección biológica; 700.000 máscaras N95 y 50 camas hospitalarias.

Ayer ninguna autoridad del MSP quiso adelantar nada sobre si el contenido de la carga corresponde a lo establecido en el contrato suscrito -por la vía de la excepción y no sin polémicas- con la empresa Insumos Médicos SA (Imedic).

El Dr. Nery Rodríguez, director de Insumos Estratégicos, quien debe recibir el cargamento, no respondió a llamados ni contestó a los mensajes enviados a su celular. El Dr. Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Redes de Salud, y la Dra. Lourdes Rivaldi, directora de Vigilancia Sanitaria, se excusaron de hablar al no tener información sobre la entrega ni del contenido detallado de la carga. La recepción será a las 07:00 en el Parque Sanitario Central del MSP, según informó el Dr. Julio Borba, de Hospitales Especializados.

calidad y urgencia

La llegada de estos equipamientos de protección “no solo brindará seguridad sino tranquilidad” también al todo el personal, según señala la Dra. Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM).

Solo espera que lo que llegó sea lo requerido y lo que se precisa, tanto en cantidad como en calidad. “Suecia y Holanda no han retirado una cantidad de equipamientos de bioseguridad de China Continental porque no cumplían con las exigencias requeridas. Quiere decir que China Continental también está vendiendo equipos que no son buenos. Creo que eran mascarillas”.

Meza refiere que ante la alta demanda, a escala global, casi no hay posibilidad de verificar si los insumos cumplen o no los requerimientos. “Todo está muy difícil, desde la adquisición de equipamientos hasta su verificación si es real o no. Está muy difícil la distribución y la cantidad”, lanzó. En su opinión, lo más perentorio para el plantel de salud, es que en todos los hospitales existan equipos de bioseguridad como si tuvieran pacientes con Covid-19. “Todo médico, aunque este en un servicio en donde no hay coronavirus positivo, tiene que estar equipado como si lo hubiera. Porque no tenemos exactitud sobre quiénes son los contactos, quiénes son los portadores asintomáticos, entre otros”.

25.000 funcionarios -entre médicos, enfermeros y otros personales sanitarios- cuenta el Ministerio de Salud Pública.

90 días es el tiempo planificado en el que se prevé asegurar la provisión insumos de protección contratado.