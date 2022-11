Salonismo: Muchos goles en el inicio del Nacional C20

En el Grupo B: Coronel Oviedo 5-4 Ayolas, Caaguazú 4-1 Bella Vista Sur.

Por su parte, en la cancha del Colegio Inmaculada Concepción por el Grupo B: Capitán Bado 6-5 Concepción y Caacupé 4-3 Mariano Roque Alonso.

Hoy se cumple la tercera fecha de la fase de grupos con los enfrentamientos en el Municipal, desde las 17:00: Bella Vista Sur vs. San Pedro del Ycuamandyyú, Ñemby vs. Coronel Oviedo, Caaguazú vs. Encarnación y Paranaense vs. Ayolas.

En el Colegio Inmaculada Concepción, desde las 17:00: Capitán Bado vs. Caacupé y Mariano Roque Alonso vs. Concepción.