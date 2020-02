Salón: Se disputa la ronda 3 en el Nacional

Los duelos en el Grupo A (sede Ayolas): Horqueta vs. Capitán Bado (19.00) y Ñemby vs. Ayolas (20.30). Libre: Carmen Del Paraná.

Grupo B (San Ignacio): Limpio vs. Oviedo (19.00) y Villa Hayes vs. Itauguá (20.30). Libre: San Ignacio.

Grupo C (San Juan Bautista): Azotey vs. San Bernardino (19.00) y Caacupé vs. San Juan Bautista (20.30). Libre: Villarrica.

Grupo D (Santa María): Minga Guazú vs. Pte Franco (19.00) y Santa María vs. Benjamín Aceval (20.30). Libre: Santa Rosa del Aguaray.

Resultados en la ronda 1: Horqueta 3-2 Ñemby, Ayolas 4-1 Carmen del Paraná, Limpio 7-4 Itauguá, San Ignacio 2-1 Villa Hayes, San Bernardino 3-0 Villarrica, Caacupé 5-1 Azotey y Franco 0-0 Santa Rosa y Minga 2-1 Santa María.