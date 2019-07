Salida de Alderete desató una fuerte pulseada por Itaipú

La decisión política desató una fuerte puja interna dentro del equipo presidencial para ver quién quedará en el cargo más apetecible dentro de la estructura que maneja un presupuesto millonario.

Hay una pulseada entre los técnicos y los políticos. El nombre que más fuerte suena es el de Mónica Pérez, quien está ocupando el cargo de directora financiera de la entidad. Es una ficha de Alderete y de la familia presidencial, ya que fue llevada a la entidad en el equipo de confianza del ahora ex titular y también goza del respaldo tanto de Benigno López, ministro de Hacienda y hermano del presidente de la República, como de la primera dama, Silvana Abdo.

En el plano político, y a pedido de un sector de diputados, trascendió el nombre del diputado colorado Ramón Romero Roa, conocido dirigente de Alto Paraná y quien ya estuvo en el cargo durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

También se habló en la tarde de ayer de realizar un trueque y ubicar a Arnoldo Wiens, ministro de Obras, al frente de Itaipú, por ser el hombre de más confianza del presidente.

Otros nombres que saltaron en la danza es el del ex ministro de Hacienda del gobierno de Nicanor Duarte Frutos Ernst Bergen. Incluso, el mismo Duarte Frutos fue sondeado para el cargo, pero no aceptó. Otros referentes del oficialismo mencionaron que Marito debería designar a alguien con el perfil del también ex ministro de Hacienda Dionisio Borda. Lo concreto es que hasta altas horas anoche Marito estuvo reunido con su equipo político viendo las designaciones que serían dadas a conocer en la fecha.

ande. Para la titularidad de la Administración Nacional de Electricidad se menciona el nombre de Félix Sosa, en reemplazo de Alcides Jiménez, quien estuvo en el cargo 5 días. Sosa es un antiguo funcionario de la ANDE. Ya fue gerente de la era de Germán Fatecha. Otro que fue mencionado para el cargo es Víctor Romero. Incluso se habló de posicionar a Fabián Cáceres, el gerente técnico que presentó su renuncia tras la salida de Pedro Ferreira.