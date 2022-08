“Salí más preocupado”

Marcelo Recanate, ex presidente del Olimpia, fue uno de los socios que participaron en la cena de recaudación de fondos, donde se pintó el panorama total económico del club con sus altas deudas.

“Después de la reunión de ayer salí mas preocupado de lo que entré, me enteré de cosas muy fuertes que no voy a decir porque Olimpia necesita paz, es una situación muy difícil, vamos a ver qué hacemos”, confesó Recanate en charla con El Extra de FALG por NPY y Monumental 1080 AM.