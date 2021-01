Salcedo suplica salir de Huracán y volver a Olimpia

El defensor que se encuentra en nuestro país, pidió expresamente a la dirigencia de Huracán que acepte la oferta que Olimpia realizó para que pueda retornar al club.

“Le pido por favor a la Comisión Directiva de Huracán que por favor acepte la propuesta de Olimpia. Es muy buena para el club. Yo ya tengo mi cabeza puesta acá, confío que hablando con la directiva va a haber un acuerdo”, apuntó Salcedo a Radio Continental de Buenos Aires.

Recordemos que Olimpia ofreció USD 1.200.000 por comprar el 30% del pase del defensor, con esto se hará dueño del 50%, dejando la otra mitad del pase para el equipo argentino.

PARTE CLAVE. Salcedo además explicó que Huracán tiene una deuda con él; esto podría destrabar la negativa que puso parte de la Comisión Directiva para su salida, algo que el jugador charló con el presidente y buscará como herramienta jurídica.

Por sobre todo, Salcedo recalcó que no quiere volver a Argentina y su deseo profundo es volver a Olimpia.

“Estoy en Paraguay, y quiero quedarme acá por un problema familiar, es de conocimiento público. Yo ya no me siento cómodo en Argentina (...) Damonte (técnico de Huracán) me dijo que no tenía problema en que yo me vaya, mientras sea bueno para mí y para el club”, concluyó el defensor.