Rusia recibe dura sanción internacional

Mientras, el Spartak de Moscú, que accedió a los octavos de final de la Liga Europa como primero de grupo, quedó emparejado en el sorteo del pasado viernes al RB Leipzig de Alemania.

Las medidas fueron adoptadas por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones en estos asuntos urgentes, ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el pasado día 24.

Otras competiciones. La selección absoluta de Rusia no podrá participar de la Liga de las Naciones, donde está encuadrada en el grupo B2 de la Liga de Naciones 2022/23. Debería jugar el 2 de junio en Albania, el 6 de junio en Israel, el 10 de junio recibir a Islandia, el 13 de junio a Albania, el 24 de setiembre visitar Islandia y el 27 de setiembre recibir a Israel.

La selección femenina absoluta no podrá seguir jugando, por su parte, la fase de clasificación para el Mundial. Rusia es segunda del Grupo E a tres puntos del líder, Dinamarca, tras seis partidos disputados. Le queda enfrentarse como visitante a Montenegro (7 abril), Malta (12 abril) como local a Bosnia y Herzegovina (2 setiembre) y Dinamarca (6 setiembre).

También las selecciones masculinas y femeninas, sub 17, sub 19 y sub 21, además de la de futsal de mayores están impedidos de participar en torneos de FIFA y UEFA.



“Discriminatoria”

La Unión de Fútbol de Rusia (RFU) consideró “claramente discriminatoria” la decisión tomada y aseguró que se reserva el derecho a impugnarla. Dijo que “perjudica a un gran número de deportistas, entrenadores, personal de clubes y equipos nacionales y, sobre todo, a los millones de aficionados”, indicó.