Rugby: Llega Corinthians

Los brasileños se hospedarán en el hotel Las Margaritas. No hay mayores detalles sobre el equipo, salvo que no ha contratado a ningún refuerzo, como lo hicieron los otros. Todos los integrantes son brasileños, incluyendo su técnico, y así va a encarar esta Superliga Americana de Rugby.

En la primera fecha el Timão quedó libre, por lo que será una incógnita su debut ante Olimpia Lions que perdió ante Ceibos de Argentina por 48 a 8.

Se fue Mudu. Uno de los refuerzos del Lions, Vasikali Mudu, de Fiji, al final no se quedó por no adecuarse al sistema y a las condiciones en que trabajaron sus otros compañeros. Con respecto al equipo de Olimpia Lions, Rubén Pérez el head coach no tendrá variantes con respecto al quince que debutó el 6 pasado.