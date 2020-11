Rubin: “Esta edición es resultado de un trabajo en equipo”

Para el reconocido radialista, esta segunda edición augura buen resultado, pues llega “aumentada, corregida. Gustó mucho la primera parte, espero que esta también. Yo no escribo, evidentemente soy parlanchín, no soy escritor, pero parece que dará buen resultado”, adelanta.

Esta reedición “es el resultado de un trabajo en equipo”, afirma Rubin, ya que fue preparada en forma conjunta con su hijo Hugo, además del docente y comunicador Nery Peña y Vidalia Sánchez, directora de Servilibro.

El material presenta un nuevo prólogo, a cargo de Peña, y nuevas entrevistas, que –afirma el autor– brindan “una visión actual de la política y del Paraguay”. Entre ellas están las realizadas a Blas Llano (Partido Liberal), a Enrique Bacchetta (Partido Colorado) y a Leo Rubin, como ex candidato a vicepresidente de la Alianza Ganar.

Además, el nuevo libro ofrece un trabajo del doctor Juan Manuel Marcos y del periodista Alcibiades González Delvalle, entre otros agregados.

Recordando los tiempos en los que inició la tarea de escribir la primera edición de Nuestro único líder, en la década de 1980, Rubin rememora el rol que cumplieron los medios de comunicación, y, en particular, el de la radio Ñandutí, en ese duro periodo de la historia paraguaya, durante el gobierno de Stroessner. “El rol era el de defenderse como panza arriba. Era una cosa terrible. Decías algo que no le gustaba (al Gobierno) y sabías que ya estaba la camioneta para llevarte preso. Recorrí todas las comisarías habidas y por haber. Pero ya pasó, ahora no hay que victimizarse, sino seguir adelante”, expresa el director de radio Ñandutí.

ENTREVISTAS. El libro Nuestro único líder contiene además las entrevistas de la primera edición (1988), realizadas a Domingo Laíno, Luis Alfonso Resck, Miguel Ángel González Casabianca, Guillermo Caballero Vargas, Euclides Acevedo, Ángel Roberto Seifart, Luis Andrada Nogués, Aldo Zuccolillo, Carlos Romero Pereira, entre otros.

Acerca del mensaje o hilo conductor que exponen las entrevistas de su libro, reflexiona: “Sí, había un hilo conductor en todas ellas. Fueron respuestas muy interesantes, porque estas, a veces, no coincidían absolutamente entre ellas”. Con respecto al prólogo de Alfredo Seiferheld en la primera edición, Rubin señala: “Él fue uno de los más grandes, un escritor fantástico a quien debo muchísimo... toda la ayuda que dio culturalmente a radio Ñandutí. Alfredo fue mi hermano del alma”.