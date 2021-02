“Martín Arévalo fue 25 años concejal de Asunción y ahora se candidata a la intendencia. Y yo pregunto: ¿Qué hizo en esos años? No hizo nada. Tenía una oficina privada llena de clientela partidaria y atendía al público los días jueves de 9.00 a 11.00”, comentó el arquitecto en entrevista con Monumental 1080 AM.

Rubiani agregó que por este tipo de hechos deberían “mandarlo preso” a Arévalo, ya que en su rol de representante del pueblo debería estar atento a las necesidades de la ciudadanía las 24 horas.

“Lastimosamente, este es el tipo de candidatos que tenemos y todos los que están postulando a la intendencia, están postulando con la idea de negociar la candidatura como sucedió con el nuevo ministro del Mitic (Juan Manuel Brunetti)”, señaló.

Rubiani consideró que Brunetti se presentó como un rostro nuevo, con nuevas ideas, pero "había sido estaba poniendo su candidatura al mercado de ofertas".

"Estas cosas subvierten profundamente el sentido de la representación popular y la responsabilidad ante el pueblo", concluyó.

El senador colorado Martín Arévalo inscribió su precandidatura a intendente de Asunción a finales de enero. Su movimiento se denomina Fuerza Auténtica Colorada (FAC).

En la oportunidad, el legislador manifestó que los asuncenos merecen un intendente "que no robe, que sea auténtico, que no sea tramposo, que no sea traicionero, que conozca la institución" y que, sobre todo, "ame la capital para reconvertirla".