Rotación en el Decano

“Tengo un gran plantel, le damos posibilidades a los futbolistas que están a la altura de los que normalmente vienen compitiendo”, expresó Garnero para justificar los cambios y la rotación del equipo. Además, pensando en el debut de la Libertadores el próximo miércoles a las 21.30 ante Delfín en Ecuador.

Sobre las dificultades del plantel, el DT confesó: “Diego (Polenta), está mejor, llegó con sobrepeso, no competía. Además tuvo un problema familiar cuando empezamos la pretemporada, también tuvo dengue y ahora lo estamos viendo mejor (...) Roque (Santa Cruz), no está entrenando a la par de los compañeros, está teniendo una molestia y le daremos el tiempo para que no se agudice su dolencia”.

Malestar. Sobre el rendimiento del equipo, Garnero también hizo una crítica: “No nos gustaba vernos en la tabla antes de estos tres puntos, necesitamos levantar niveles individuales, eso el equipo lo estaba sintiendo”.

Para lo que será el equipo ante Nacional, el más probable onceno formará con Alfredo Aguilar; Alan Benítez, Carlos Rolón, Jorge Arias y Miguel Samudio; Jorge Rojas, Richard Ortiz, Hernesto Caballero y Rodrigo Rojas; Derlis González y Brian Montenegro. Serán un total de siete cambios con respecto al que viene de empatar 1-1 en el superclásico ante Cerro Porteño por la fecha 6.