Rorro Rojas vivió su sueño y vistió las dos camisetas

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental (1080 AM), Rodrigo comentó cómo pasó el día de su cumpleaños (9 de abril): “La verdad que es un cumpleaños diferente. No estaba acostumbrado a esto, a estar en casa, la mayor parte de los cumpleaños me ha tocado pasar lejos de la casa, en la concentración, incluso jugando algún partido”, expresó.

Habló de su sueño con el Olimpia, lo que significó en su vida. “Al principio fue como el sueño que tiene todo niño, de ver jugar a su club, a sus jugadores preferidos, como hincha seguí gran parte de la campaña de la Copa Libertadores 2002 y tenía esa ilusión de jugar algún día en el club”, comentó Rojas.

“Realizar ese primer sueño de jugar en Primera fue muy lindo, y luego afianzarse, pero quedó esa sensación linda pero sin poder coronar con un campeonato, que finalmente se dio 10 años después; no todos tienen esa posibilidad, estoy agradecido”, agregó.

También se refirió a su gran paso por Cerro Porteño, donde brilló como capitán. Acérrimo rival del Decano con el que consiguió dos títulos, (Apertura 2015 y Clausura 2017). “Se dio la oportunidad en Cerro Porteño, estaba Leonardo Astrada, que me había dirigido en River. Al principio fue difícil, porque llegué en un momento donde quedamos fuera de la Libertadores contra un equipo venezolano, pero fue lindo lo que se dio después, me gané un lugar y me sentí bien”.

“Fueron cuatro años muy lindos, con momentos buenos y malos, pero el balance fue muy positivo, me queda el cariño de la gente, estoy agradecido”, finalizó el Rorro Rodrigo Rojas.

Su trayectoria. Realizó la escuela de fútbol y todas las Inferiores en Olimpia, debutó en Primera del Decano en 2006. En el 2010 fue transferido a River Plate de Argentina, pasó por Libertad (2011), Beerschot AC de Bélgica (2011), O’Higgins (2012-2013), La Universidad de Chile (2013-2014), Monterrey de México (2014), Cerro Porteño (2015-2018) y desde el 2019 se encuentra nuevamente en el Olimpia, con el que ya consiguió un bicampeonato (Apertura y Clausura 2019).