Roque y Richard seguirán fuera

El doctor Miguel Romero, jefe médico del club Olimpia, dio el parte médico del plantel. Hay varios contusos y resaltan el capitán Roque Santa Cruz y el subcapitán Richard Ortiz, que se perderán su segundo partido consecutivo. No estarán el sábado ante el 12 de Octubre, en Para Uno, a las 20:30. “Roque y Richard tienen lesiones musculares. Me atrevo a decir que están muy ajustados en los tiempos de recuperación, probablemente no serán tenidos en cuenta”, apreció el galeno.