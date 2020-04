Roque sienta postura

El delantero de Olimpia Roque Santa Cruz expuso en Fútbol a lo Grande (1080 AM) su posición cerca de una posible vuelta del fútbol, siguiendo los protocolos de APF. “Jugadores, árbitros y veedores también deben están aislados, no solo los jugadores, debemos de hacerlo correctamente, todas las personas involucradas al fútbol”, refirió.

Roque argumentó además: “Si el protocolo dice que debemos de estar encerrados ahí tenemos que hablar entre todos los jugadores, plantear la situación a nivel grupal. Hay algunas condiciones a la par que se debe dar al margen, el jugador debe tener la tranquilidad que su familia va a estar bien”.

Al DÍA. El máximo goleador histórico de la Albirroja fue claro al momento de poner en orden todos los puntos antes del retorno del torneo paraguayo: “Esta situación es parte de la realidad, aquí tenemos que estar todos al día (sobre deudas de los clubes a sus jugadores) y luego ver el protocolo médico”. Con respecto a la firma del protocolo por parte de los jugadores, señalado ayer a la 1080 AM por Gerardo Brunstein, el médico de la APF, Santa Cruz refirió: “Siempre y cuando las cosas sean claras, el futbolista no va a tener problema de firmar. No veo ninguna cosa rara en firmar un protocolo para resguardarnos entre todos”. Agregó que “todo lo que se está hablando hoy es en el mejor escenario, ojalá las cosas sigan avanzando para volver con mucha tranquilidad”.