Roque admitió la oferta, pero dijo que quiere seguir

“Hubo una oferta al club, eso es verdad. Yo siempre me manejé dentro de los códigos. El ofrecimiento fue porque me iban a necesitar para los partidos de la Sudamericana”, expresó Roque en charla con El Que Avisa no Traiciona, por Radio Monumental 1080 AM.

Sobre las presuntas presiones que habría ejercido Santa Cruz para salir de la institución, de forma clara el capitán del Decano apuntó. “En ningún momento presioné a nadie para que me paguen, solo se le plantea como una opción para solucionar algunos problemas que tiene el club (...). La gente debe entender que yo soy jugador y lo mío es preocuparme por estar en forma, sobre la parte administrativa pasa por las vías correspondientes”.

Según se conoció, Santa Cruz iba a salir y las deudas que el club Olimpia tenía con él se iban a terminar.

“Libertad ofreció pagar la deuda de Roque, pero Roque no se quería ir, ni Olimpia quería eso”, dijo Miguel Brunotte a FALG, confirmando esa versión. Además, Brunotte le ofreció continuar todo el próximo año al capitán.

Sin moverse. Santa Cruz por último confirmó seguir en el club tras todo lo que se generó con esta oferta. “Nunca estuvo en discusión mi salida del club. Desde donde estoy quiero ayudar. Me ofrecí ser parte de la solución de algunos problemas que atraviesa el club”, dijo Roque.

Santa Cruz tiene vínculo contractual hasta diciembre con Olimpia, algo que se respetará y se mantendrá.

Pero las versiones indican que su carrera futbolística no terminaría ahí, sino que seguiría seis meses más para vincularse a Libertad como jugador libre y disputar la Copa Libertadores con el Gumarelo.

Pagos y demandas

Miguel Brunotte, presidente de Olimpia, además de confirmar la oferta de Santa Cruz, aclaró que con las últimas ventas de jugadores se empezaron a regularizar los pagos. “Vamos a pagar dos meses, debemos una colita de mayo y los meses que vienen”, dijo Brunotte.

Además confirmó que se trabaja para pagar la deuda por Derlis González (USD 4.300.000) y las demandas de Nicolás Domingo y Diego Polenta.