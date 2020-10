El delantero venezolano Salomón Rondón no podrá abandonar China, donde milita en el Dalian Pro, por lo que no será parte de los partidos de su selección contra Colombia y Paraguay. Rondón no obtuvo permiso para salir por encontrarse en cuarentena. Lamentó su ausencia en los partidos de la Vinotinto ante Colombia y Paraguay. “Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad”, expresó quien será la baja más sensible del segundo rival de la Albirroja el próximo 13.