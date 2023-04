Nacional

Sarabia: “Estuve en situaciones peores”

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, consciente del momento de su equipo mencionó que trabaja en fortalecer el plantel en confianza. “El grupo se tiene que hacer fuerte, ganar en confianza, hay una gran necesidad de ganar. Estuve en situaciones peores en otras instituciones y salimos; ahora trabajamos para que suceda lo mismo”, señaló en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM.

Recordemos que el Trico igualó (0-0) ante Tacuary en el arranque de la fecha 10; suma diez puntos de 30 en juego y su última victoria fue 1-0 en la fecha 7 ante Resistencia.

Por otra parte, el próximo rival de los académicos será Trinidense, duelo que corresponde a la fecha 11, la última de la primera rueda que se jugará el sábado 8 en el Defensores.





Tacuary

Maciel no quedó conforme con el rendimiento

Badayco Maciel, entrenador interino de Tacuary, compartió sus sensaciones tras la paridad de 0-0 ante Nacional. Para el DT, el partido estuvo para cualquiera de los dos equipos. “No me quedo conforme al 100% con el rendimiento. El partido estaba para cualquiera”, sostuvo Maciel.

Expuso además que “sobre el final pudimos liquidar, pero faltó la puntada final”. Cabe remarcar que el cuadro barriojarense se encuentra en la última posición en la tabla de clasificación con cinco unidades. Solamente ganó un partido (2-0 a Resistencia) e igualó dos encuentros. Además, su situación en el promedio es muy complicada, ya que está penúltimo con 1,074. Por otra parte, Tacuary tendrá su estreno en la Copa Sudamericana el próximo jueves, el 6 de abril, ante el Red Bull Bragantino de Brasil en el Defensores del Chaco, desde las 20:00.