Nacional

La falta de contundencia preocupa a Sarabia

Pedro Sarabia, entrenador de Nacional, refirió tras la derrota ante Luqueño por 1 a 0: “Nos inquieta generar situaciones y no llegar al gol, movemos piezas, pero no estamos encontrando la fórmula para ser más precisos”, analizó el estratega tras la derrota.

Además puntualizó sobre el partido del sábado: “En la primera que tuvo el equipo rival supo ser contundente; lastimosamente, en nuestro momento, que fue la primera parte, no aprovechamos y necesitamos mejorar en eso. Tenemos el control pero carecemos de efectividad y eso nos cuesta puntos importantes”.