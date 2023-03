Guaireña FC

Enfocados para medir al puntero del torneo

El plantel de Guaireña FC entrenó ayer a doble turno de cara a su próximo compromiso, ante el líder del campeonato, Libertad. El encuentro está programado para este sábado desde las 19:00, en Tuyucuá.

El entrenador Roberto Torres hasta aquí tiene una sola baja para medir a los gumarelos, el futbolista Antonio Marín, que volvió a experimentar una rotura de ligamentos.

El cuadro albiceleste ha sumado seis puntos de seis partidos jugados en el torneo. Ganó un duelo, empató tres y perdió dos. El viaje de la delegación guaireña a la capital del país será el viernes en horario matutino. Recordemos que el equipo de Guaireña se encuentra enfocado netamente en el torneo local, este año no tiene competencia internacional.



Resistencia

Sergio Órteman asume la conducción técnica

“¡Bienvenido al triángulo rojo, Profe Sergio! Que sea una etapa llena de éxitos al frente del plantel celeste”, reza el saludo oficial de bienvenida a Sergio Órteman como nuevo entrenador de Resistencia, en reemplazo de Miguel Ángel Zahzú. Los resultados no acompañaron al DT argentino, por ello la directiva tomó la decisión de rescindir el contrato. Zahzú sumó cuatro puntos de 18 en disputa; ganó un partido, empató un encuentro y perdió cuatro.

En charla con FALG, Sergio Órteman, nuevo DT, señaló que "tiene un plantel muy rico y una vez que nos llamaron eso me sedujo, es un equipo que corre mucho".