Ovelar: “No se le respetó a Arce”

Humberto Ovelar, entrenador del General Caballero de Mallorquín, en charla con (1080 AM), resaltó la actitud de su equipo, a pesar de la derrota 1-0 ante Nacional. Asimismo, como ex jugador de Cerro, Ovelar tuvo su postura acerca de la salida del entrenador Francisco Arce, a lo que argumentó: “Arce es una institución en Cerro Porteño, me parece que no se le respetó. Para mí fue injusto, se merecía más respeto y otro trato por lo que significa en el club”. Sobre la caída indicó: “Tuvimos ocasiones de gol, pero no pudimos marcar. Lo importante es que intentamos, pero no pudo ser”.

Acerca de la evolución de Édgar Benítez, el DT remarcó: “El Pájaro ya está para jugar. Físicamente está en 70%; le falta ritmo”.