Último ensayo Celeste antes de viaje a Qatar

Uruguay tuvo su última práctica en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en medio del duelo del arquero Sebastián Sosa, cuya madre Irene Silva falleció el jueves. Los jugadores no entrenaron ese día, por lo que ayer se movilizaron antes de emprender el vuelo a la sede del Mundial. Los jugadores, antes de la movilización, ofrecieron un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la madre de Sosa. El debut de la Celeste será el jueves 24 de noviembre a las 10:00, frente a Corea del Sur.



José Luis Gayá se despide del Mundial

El lateral José Luis Gayá se quedó sin Mundial por un esguince de tobillo, y el entrenador español Luis Enrique consideró que fue el peor día de la selección española al tener que despedir al jugador. ”Hoy ha sido el peor día de esta concentración, le he tenido que decir al jugador José Gayá que tenía que dejar esta concentración”, dijo Luis Enrique. “No es una lesión demasiado grave, pero con la inmediatez de la competición implica muchos riesgos. Ha sido un día duro”, añadió el seleccionador español.



Bélgica tropieza en su último amistoso

Bélgica sufrió una derrota que dejó preocupados a propios y extraños en su último juego antes de entrar en competencia en Qatar. Cayó en Kuwait City ante Egipto, liderada por un gran Mohammed Salah, por 2-1. El entrenador Roberto Martínez no pudo contar con algunos jugadores lesionados (Romelu Lukaku, por ejemplo, quien sigue siendo duda), pero la actuación del capitán Eden Hazard y de sus compañeros de equipo sembraron las dudas en el conjunto europeo.