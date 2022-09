Resistencia

Mario Jara asume tras salida de Torres

Pese a que Resistencia está bien en los promedios y cerca de meterse a una copa internacional, la seguidilla de tres partidos sin victorias (dos empates y una derrota) le costó el cargo a Roberto Torres.

La dirigencia celeste decidió rescindir el vínculo con el DT y llamar a Mario Jara en su reemplazo. “Le conozco a todo el plantel, con la mayoría ya trabajamos. El técnico anterior hizo muy buen trabajo”, expresó Jara a por Radio Monumental 1080 AM, que aceptó sin dudar el cargo.



Tacuary

Almeida disfruta, pero no se desenfoca

Iván Almeida, entrenador de Tacuary, se encuentra feliz por estar muy cerca del objetivo de lograr la permanencia en Primera, pero no se desenfoca ya que el objetivo aún no se logra.

“No es fácil jugar bien en Primera de la noche a la mañana. Estamos contentos porque ya cumplimos los minutos del Sub 19. Estamos muy contentos porque estamos muy cerca del objetivo que es la permanencia; después veremos lo otro”, expresó el hijo de Éver Almeida.