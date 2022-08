12 de Octubre

Vera: “Ayuda mucho para salir del fondo”

Con su gol, Elvio Vera le dio la primera victoria (0-1) del Clausura al 12 de Octubre, en la fecha 4 ante Guaraní.

En charla con Última Hora, Vera compartió sus sensaciones de lo que fue su gol y los primeros tres puntos de su equipo. “En el personal estoy muy contento porque me da la confianza de seguir trabajando para ganar un puesto en el equipo titular; y en lo grupal ayuda muchísimo al “12” para salir del fondo, ya que estábamos necesitando de esta victoria. Esperemos seguir por esta senda, así alejarnos de la tabla del promedio”, manifestó Vera. El Tejedor medirá a Libertad en la próxima fecha.



Resistencia

Ortiz deja la Franja y se va a la Chacarita

Rolando Ortiz, Sub 19, culminó su vínculo con Olimpia y será refuerzo de Resistencia para el Clausura 2022.

Ortiz, el ahora ex zaguero franjeado, había sido catalogado en su momento como gran promesa surgida de las Formativas. Además fue a préstamo a Estudiantes de La Plata (en julio), pero no quedó y tuvo que volver al club. De esta manera el entrenador Roberto Torres suma un futbolista más de cara a la permanencia en Primera y además buscar un lugar en competencia internacional para el 2023. Resi, en la fecha 5, recibirá a Guaireña FC, el viernes (17:00) en los Jardines del Kelito.