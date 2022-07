Guaraní

Fariña se defiende y espera fallo del Tribunal

Luis Fariña dio su versión de los hechos en el incidente que tuvo en cancha con Alexis Rojas y que le costó una segunda amarilla con posterior expulsión del juego que Guaraní tuvo ante Resistencia.

“Yo en el momento del codazo caigo y luego me encuentro con la amarilla, si me vas a sacar la amarilla revisa el VAR le dije porque hay un codazo primero. Me dice que lo iba a revisar y luego me expulsó", relató Fariña en conferencia de prensa.

Desde la plana directiva, confirmaron que solo aguardan un fallo favorable del Tribunal para revertir la expulsión.