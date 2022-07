Sportivo Ameliano

Barrientos es otro refuerzo de la V

El argentino Fernando Barrientos acordó con Ameliano y será probablemente el último refuerzo del equipo para el torneo Clausura. Barrientos, de 30 años, que se desempeña como volante y que tuvo un paso por Guaraní entre el 2019 y 2020, proviene del All Boys de Argentina.

El entrenador Humberto García expuso en charla con acerca del triunfo ante Libertad: “Los jugadores respondieron bien, ellos tenían la pelota. Le llevamos al ritmo que queríamos”. “Anímicamente fortalece este tipo de victorias, pero no tenemos que relajarnos, todos los equipos se reforzaron bien”.



Tacuary

Rodrigo Rojas y Lucas Galarza en la mira

El volante Rodrigo Rojas y el portero Lucas Galarza están en la órbita de Tacuary, para sumar sus últimos refuerzos para el torneo Clausura.

Rojas, experimentado mediocampista de 34 años, rescindió contrato con Sol de América, con el que disputó 10 juegos en el Apertura; a su vez, Galarza, de 21 años, disputó solo un juego con el Always Ready, de Bolivia. El arquero Carlos Servín se lesionó en la previa al partido con Guaireña. El Tacua fue uno de los que más sumaron en el Clausura, con un total de 12 altas y presentó 8 bajas. Tacuary, que en el estreno igualó sin goles frente a Guaireña, en la fecha 2 debe enfrentar a Cerro, el miércoles.