Resistencia

El Tiburón dispara contra el parate

“Ustedes, periodistas, saben quiénes fueron beneficiados en esto (sobre el parate). Nosotros tenemos una sola competencia. No me sirvió para nada”, sostuvo el entrenador de Resistencia, Roberto Torres, tras la derrota de su equipo por 1-0 ante el Ciclón en el cierre de la fecha 18 del Apertura.

Añadió, además, que “Cerro Porteño es un equipo que propone mucho y tratamos de cerrar todos los circuitos del rival. Me quedó la sensación de dolor por perder de la manera que se dio. Encontraron un hueco y lo aprovecharon”, destacó el adiestrador Torres.

En la próxima fecha, la decimonovena, el equipo celeste de la Chacarita visitará el domingo a Olimpia, en Para Uno, desde las 16:30. Resistencia suma 28 puntos en la clasificación, está cuarto y respira en cuanto a la tabla del promedio donde se ubica 5° con 1,555.





Sportivo Ameliano

Según García, “si era para otro era amarilla”

Humberto García, el entrenador de Ameliano, en charla con por Radio Monumental 1080 AM, se refirió a la derrota 1-4 ante Olimpia y a la expulsión de Édgar Zaracho. “Tuvimos problemas en defensa. Lastimosamente nos faltó firmeza, creo que en los goles estuvimos displicentes y a Olimpia no podes otorgarle espacio”, expresó.

Además criticó la labor del juez Derlis Benítez, en la roja directa a Zaracho (foto), respaldada por el VAR. “Zaracho llega primero a la pelota, no sé si era para roja. A nosotros nos expulsan, pero si era para otro equipo simplemente era una amarilla”, criticó. En los últimos tres partidos su equipo se quedó con un hombre menos por expulsiones. En cuanto a la confirmación del estadio Martín Torres, para medir a Nacional, señaló: “A nosotros nos designaron la cancha de Trinidense, la cancha está en buenas condiciones”.