Guaraní

Jubero apunta a una defensa muy blanda

“En las dos llegadas nos han hecho gol. En la primera hemos sido muy blandos defensivamente”, manifestó Fernando Jubero, el entrenador de Guaraní en su análisis posterior a la derrota a domicilio 2-1 ante Tacuary, por la fecha 8 del torneo Apertura 2022. Enfatizó además que “necesitamos estar más atentos defensivamente y tener más contundencia con las ocasiones que generamos”.







Ameliano

Ayala responsabilizó al juez Juliadoza

En charla por Monumental 1080, en FALG, el experimentado volante de Ameliano Víctor Ayala apuntó con fuertes críticas al árbitro Giancarlos Juliadoza. “Todo me molestó. Por algo es un juez de FIFA. Se confundió en muchas ocasiones, nos cobró todas en contra, no es la primera vez que nos hace. ¿Por qué no nos vamos a sentir perjudicados?”, indicó Ayala, después de la derrota 2-1 ante Nacional.