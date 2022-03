Nacional

El DT Bonet reconoció la jerarquía del rival

Carlos Bonet (foto) no cumplió con el dicho “DT que debuta gana”. Bonet experimentó una dura caída (0-3) en su estreno como timonel de Nacional, después de haber ocupado el puesto de gerente deportivo del Trico. Bonet en conferencia de prensa pospartido señaló: “A nadie le gusta debutar con derrota. Pero sabíamos que jugábamos con un equipo con jerarquía”. Señaló, además, que “tenemos que dar vuelta la página. Ahora tenemos en puerta el partido de vuelta de la Sudamericana (mañana vs. Guaireña) y nos enfocamos en pasar de fase”, dijo el DT.



Guaraní

La Fiera manifestó su enojo y pidió apoyo

El máximo goleador de Guaraní, Fernando Fernández, brindó ayer declaraciones posteriores a los entrenamientos realizados en el Comité Olímpico. La Fiera se refirió puntualmente a la parcialidad aborigen y dijo: “Los hinchas nos criticaron mucho, de muy mala manera y me dio rabia contra ellos, sería lindo que vayan y nos apoyen. A nosotros también nos duelen las derrotas. Les pido a los hinchas que vayan y apoyen, nosotros dejaremos todo en la cancha”, señaló. Guaraní visitará a Libertad, en la fecha 7, duelo a disputarse el domingo a las 18:00.