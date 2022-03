Libertad

Barboza recibe una sanción ejemplar

Alexander Barboza, defensor de Libertad, recibió una dura sanción por parte del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, luego de la agresión que protagonizó en el clásico ante Olimpia contra el delantero Guillermo Paiva.

45 días sin poder jugar por el torneo local (desde la notificación) y además de una multa económica de 30 salarios mínimos, reza la resolución del órgano de disciplinario. El argentino se perderá un buen tramo del Apertura. En su descargo público, por medio de su Instagram, Barboza mencionó: “¿Acaso la provocación y la incitación a la violencia no son motivos de sanción? ¿Con qué vara se juzga?”. Además, en otra parte de su publicación solicitó disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros.







Tacuary

Battaglia dejó de ser asistente de Pereira

Ayer, Juan Manuel Battaglia dejó su cargo de asistente técnico en Tacuary. Trascendió que se generaron algunas diferencias con el DT Robert Pereira y decidió su salida.

Battaglia y el cuerpo técnico actual se habían sumado al equipo de barrio Jara, el 21 de febrero, con Osvaldo Caballero (PF), Hugo Velázquez (AT) y Celso Capdevilla (PA), liderados por el entrenador Robert Pereira.

La situación de Tacuary no es la más favorable en el torneo local, hasta aquí en cuatro partidos disputados solo pudo cosechar un punto, producto del empate (1-1) ante el 12 de Octubre, en la segunda fecha del Apertura. Perdió tres encuentros: Resistencia (1-0), General Caballero (2-0) y en su última presentación ante Libertad (1-0). Marcó un solo tanto y recibió cuatro goles.





Guaraní

Volvió a las prácticas enfocado en el 12

Guaraní entrenó ayer por la tarde en Comité Olímpico Paraguayo, a puertas cerradas, después de su dura y dramática eliminación de la Copa Libertadores. El plantel encabezado por el Míster Fernando Jubero ya se enfoca en el duelo del lunes, ante el 12 de Octubre, en la ciudad de Itauguá, por la fecha 5.

Los aborígenes, muy relegados en la tabla de clasificación, ocupan el 10° lugar, con dos puntos de doce posibles. Están por delante de Tacuary y Guaireña FC que solo consiguieron un punto en la competencia. Para el duelo ante los tejedores el entrenador no dispondrá de Josué Colmán, que abandonó el último partido ante el América MG (por Copa), a raíz de una sobrecarga muscular. Por otra parte, Alberto Contrera se encuentra recuperado y podría ser opción.