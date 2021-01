Libertad

Silva y Merlini, los ausentes por molestias

Libertad disputó dos encuentros amistosos ante River Plate, el pasado viernes, con dos grandes ausentes. En ambas nóminas de jugadores, proveídas por el departamento de prensa del Repollero, no figuraron el portero uruguayo Martín Silva y el creativo argentino Bautista Merlini, este último de gran temporada en Guaraní, el año pasado. Según los informes, ambos no fueron de la partida por molestias musculares, pero que no revisten gravedad. El Gumarelo ganó por 2-1 con dos tantos de Rodrigo Bogarín; y en segundo turno volvió a vencer pero por 1-0, gol que fue obra de Iván Franco (foto). Libertad debuta en el Apertura el 7 de febrero ante Olimpia, en Para Uno.