Cerro Porteño

Suena Mateus y Boselli está muy cerca

Definitivamente, Josué Colmán, y es el sexto jugador que deja Cerro. Antes se fueron Nelson Haedo, José Ortigoza, Marcelo Palau, Joel Jiménez y Marcos Acosta Rojas. En cuanto a movida de pases, Mauro Boselli está muy cerca. Ya habría pasado la prueba médica. En tanto, saltó el nombre del brasileño Mateus Gonçalves (tiene 26 años y juega de extremo) del Ceará, que estaría en el interés de Cerro. El futbolista estaría recabando información sobre la vida en el país. Por otro lado, la APF informó ayer de la existencia de un positivo de Covid en la burbuja de Cerro.



Guaraní

Édgar Benítez se suma a la lista de bajas

El delantero Édgar Pájaro Benítez no seguirá en filas del Aborigen para la temporada 2021 y suman las bajas en la Toldería. A pocos días del inicio de los trabajos de pretemporada, que están previstos para el martes 12, todo indica que la dirigencia apuntará este año a promocionar la máxima cantidad de juveniles. El Pájaro recaló en el Indio a inicios del 2020. Al comienzo de año consiguió regularidad en el equipo de Gustavo Costas, pero luego fue relegando continuidad. El mismo Costas manifestó en una ocasión que alentó a Benítez a no dejar el fútbol, por las constantes lesiones.



Nacional

Gaona Lugo, virtual refuerzo de la Academia

Orlando Gaona Lugo, últimamente en Sportivo Luqueño, estaría a un paso de concretar su llegada a Nacional, para la temporada 2021, donde tendrá el Apertura, Clausura y la Copa Sudamericana. Los objetivos seducen al jugador, según expresó su representante, Hugo Gaona, a FALG. “Estamos muy contentos con Orlando, acaba de llegar de su viaje y está bien encaminado para que vaya a Barrio Obrero (Nacional)”. A principio Gaona Lugo tenía acordada su continuidad en Luqueño, no se descarta que el nexo fuera su ex DT (Rodrigo López).