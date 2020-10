Guaraní

Entrena a la mañana y a la tarde va a La Paz

Guaraní encara con tranquilidad el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya clasificado a los octavos de final viaja hoy para medir mañana a Bolívar en el Hernando Siles de La Paz desde las 21:30.

Si bien puede salir primero del Grupo B en caso de una victoria, debe esperar que Palmeiras caiga en Brasil ante Tigre por dos o más goles, algo muy poco probable.

Para el juego ante Bolívar, el entrenador Gustavo Costas probará el onceno hoy por la mañana en el Comité Olímpico, para luego por la tarde volar en chárter de forma directa a La Paz, a las 17:00.

El onceno formaría con Gaspar Servio; Víctor Dávalos, Jhohan Romaña, Javier Báez y Miguel Benítez; Rodney Redes, Jorge Morel, José Florentín y Fernando Barrientos; Édgar Benítez y Fernando Fernández. Costas alistaría un mix entre titulares y suplentes.



Spvo. Luqueño

Paredes lamentó el 2º gol, más que el penal

Carlos Humberto Paredes, entrenador de Luqueño, no entró en detalles sobre el cobro del penal para Cerro que le dio el primer gol al Azulgrana, en un polémico fallo arbitral, sino que hizo hincapié en la desatención por el inmediato segundo tanto del rival.

“Es complejo hablar de la jugada, lamento más el segundo gol que el penal en sí”, recalcó. “Hay un lapso tras el gol de Diego (Churín) que no cambiemos nada, hasta reencontrarnos (con el juego que tenia antes del gol). Ese shock del gol no lo manejamos bien, fue una aglomeración de errores, bastó eso para que Cerro liquide el partido (con gol de Aquino)”, analizó el joven entrenador que hace sus primeras armas como DT del Auriazul. Pese a eso, Paredes es optimista: “Solidificando el promedio, el resto vendrá por añadidura. Este club tiene potencial y debe estar en los primeros puestos”.