Newcastle de Almirón cae ante el United

Newcastle de Miguel Almirón perdió de local por 4-1 ante el Manchester United, por la quinta fecha de la Premier League de Inglaterra. El mediocampista de la Selección Paraguaya estuvo en el banco de suplentes e ingresó recién a los 88 minutos. La jornada atrayente de la Premier League había arrancado con el emotivo empate de 2-2 entre el Liverpool y Everton, clásico de la ciudad. Manchester City ganó y lo hizo por la mínima de 1-0 ante el Arsenal jugando en el Estadio Ciudad de Manchester. El puntero del torneo sigue siendo el Everton con 13 puntos.



Alderete no pudo debutar en la Bundesliga

El Hertha Berlin del paraguayo Omar Alderte cayó de local por 2-0 ante el Stuttgart por la cuarta fecha de la Bundesliga de Alemania. El zaguero albirrojo, flamante refuerzo del Hertha, proveniente del Basel de Suiza, estuvo en la banca de suplentes con el dorsal número 14, pero no ingresó. En otro de los compromisos disputados el día de ayer, Leipzig, líder del torneo con 10 puntos, derrotó 2-0 al Augsburg. Y los escoltas Bayern Múnich y Borussia Dortmund también ganaron para sumar 9 puntos en el campeonato. Bayern lo hizo por 4-1 en su visita al Arminia Bielefeld y el Dortmund también fuera de casa, pero por 1-0 ante el Hoffenheim.



Jornada negra para los grandes en España

Real Madrid y Barcelona fueron derrotados en la sexta fecha de la Liga de España. Cádiz venció de visitante por 1-0 al poderoso Real Madrid y alcanzó la punta del torneo con 10 puntos, compartiendo dicho privilegio con el rival al cual derrotó ayer. En otro compromiso, el Barca no pudo en su visita al Getafe y también cayó por la mínima diferencia. En otros partidos jugados, Atlético de Madrid venció 2-0 al Celta de Vigo y Sevilla cayó 1-0 ante Granada. Para hoy resaltan Villarreal vs. Valencia a las 11:00 y Real Betis de Tonny Sanabria ante la Real Sociedad.