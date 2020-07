Setién no se siente señalado por Leo Messi

Quique Setién, técnico del Barcelona, aseguró que en absoluto se siente señalado por las declaraciones de Leo Messi y que tampoco tuvo la sensación de querer abandonar su cargo tras la consagración del Real Madrid y la fuerte autocrítica del argentino.

El capitán del equipo sostuvo que de no aumentar el nivel, el Barça tampoco tendría opciones de ganar la Champions League, la única competencia que le queda. “Tiene razón. Tenemos que ser más fiables y consistentes”, respondió en rueda de prensa.



Benfica oficializa el retorno de Jorge Jesús

El Benfica anunció la contratación de Jorge Jesús, quien regresa a la institución después de cinco años. Según versiones periodísticas, el club luso indemnizará con USD dos millones al Flamengo, con el que el técnico tenía contrato hasta junio de 2021.

"Fueron 13 meses de una unión perfecta, tiempo en el que fui muy feliz, tuvimos conquistas inolvidables", apuntó en su mensaje de despedida. Con el Mengão, ganó títulos de gran prestigio como los de la Copa Libertadores y el campeonato brasileño.



Bale y James, fuera de la lista del campeón

El colombiano James Rodríguez y el galés Gareth Bale quedaron fuera de la lista del Real Madrid por decisión técnica de Zinedine Zidane y no jugarán el último partido de la Liga Española ante el Leganés, hoy, a partir de las 13:00.

En un principio se mencionó que el cafetero formaría parte de la delegación blanca y hasta podría tener minutos ante la baja de Eden Hazard, que no estará por precaución debido a molestias que arrastra en el tobillo operado. La última resta del campeón es el lateral brasileño Marcelo.