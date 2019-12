Tenis

Nishikori es baja para inicio de la temporada

El tenista japonés Kei Nishikori, ex número 4 del mundo, anunció ayer que será baja en el Abierto de Australia y en la primera edición de la ATP Cup a causa de una persistente lesión en un codo que le ha mantenido fuera de las canchas desde el Abierto de Estados Unidos.

El actual Nº13 del mundo se disculpó por no poder comenzar su temporada como esperaba en enero.

“Desafortunadamente, debo retirarme de la ATP Cup y del Abierto de Australia”, dijo en un comunicado. Nishikori se operó el codo en octubre pero su actual estado de forma no le permite estar listo para el Abierto de Australia.







Fútbol de salón

Walter Villalba tomó el timón de Concepción

El ex salonista Walter Villalba tomó el timón de Concepción, de cara para las Eliminatorias del Nacional de Fútbol de Salón de San Ignacio, Misiones 2020.

Villalba que tiene como ayudante a Miguel Ocampos, inició con los trabajos de preparación de la “V” azulada que buscará quedarse con la clasificación en la zona Norte.

Otra selección que ya trabaja de manera intensa es Tebicuary, bajo las órdenes de Néstor Benítez. El elenco albirrojo confirmó a Richard Cardozo y Moisés Andino como refuerzos para las Eliminatorias que arrancan en enero.