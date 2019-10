Santaní

Dos sensibles bajas ante un rival directo

Blas Díaz e Iván Cazal, dos jugadores importantes en el once de Santaní, no estarán este domingo ante San Lorenzo, rival directo por la permanencia. Ambos jugadores llegaron a su quinta tarjeta amarilla.

El técnico Mario Jara deberá buscar cómo suplir las ausencias, especialmente de Díaz, ya que Cazal no viene siendo titular, pero habitualmente es la primera opción entre los relevos para reemplazar al Sub 19.