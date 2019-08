Sol de América

Colombini está muy bien adaptado

El delantero argentino Ignacio Colombini viene realizando buenas actuaciones con Sol de América. De hecho, es el goleador del Danzarín con dos tantos en las primeras seis fechas.

En charla con el Extra de Fútbol a lo Grande, de la 1080, el atacante solense comentó sus primeras experiencias en el fútbol paraguayo.

“Por suerte me estoy adaptando muy bien al fútbol paraguayo. Estoy llegando a los goles y ojalá pueda seguir creciendo y mejorando con el equipo”, manifestó.

Con respecto al compromiso del sábado ante Deportivo Capiatá, a las 16.00 en Villa Elisa, en la mitad de la cancha, el argentino Matías Pardo podría tener chances de retornar como titular en lugar de Federico Jourdan y en el ataque, Rodrigo Ruiz Díaz ingresaría por Nildo Viera.

Sol junto con Santaní son los equipos que menos goles hicieron en lo que va del torneo, con 5 tantos.





River Plate

Daniel Farrar apunta a levantar cabeza

River Plate no consigue triunfos en este Clausura desde que ganó en la 1ª fecha (3-1 ante Guaraní), acumulando dos empates y tres derrotas.

Si bien todavía no tiene complicaciones con el promedio, ubicándose en la octava posición con 1,178, con 33 puntos en 28 compromisos.

El entrenador, Daniel Farrar, expresó que la consigna es levantar cabeza y retomar la senda del triunfo en el compromiso de mañana ante Sportivo Luqueño, a las 19.00 en los Jardines del Kelito. “Somos conscientes de que necesitamos ganar y queremos lograrlo. Seguimos en zona de permanencia y estamos en zona de clasificación a Sudamericana y eso alienta a buscar la victoria”, subrayó el técnico de la banda roja a El Extra de Fútbol a lo Grande.

River Plate está en el séptimo lugar del acumulativo con 33 puntos.