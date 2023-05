Ronda por los clubes

Luqueño

Rodrigo Rojas apunta a “seguir creciendo en el Apertura”

Rodrigo Rojas, futbolista de Luqueño, en charla con FALG, analizó el presente de su equipo que goleó a Guaraní 3-0.

“Disfrutando de todo lo que rodea y no me arrepiento de venir a Luqueño. Espero podamos seguir creciendo en el torneo”, refirió el volante a lo que sumó con respecto a la goleada: “Desde el inicio fuimos superiores y se les abrió el arco a compañeros que no podían anotar. Queremos seguir escalando en la tabla”. Rojas no podrá disputar el juego ante Resistencia del domingo 14, ya que llegó a su quinta amarilla en el torneo.



Resistencia

Garcete lamenta baja recaudación y cuestionó decisiones arbitrales

Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia, en diálogo con FALG, lamentó la baja recaudación en el juego ante Cerro: “No tuvimos buena recaudación, y el tiempo conspiró en contra”, expuso el dirigente con relación al poco más de 12 millones de guaraníes que quedó en taquilla. Acerca del trabajo del equipo arbitral, y las acciones sobre el final en donde se pidió penal por posible mano en el área de Cerro, Garcete argumentó: “Estamos sorteados por el arbitraje y no se sancionó. Si era para Cerro se iba sancionar”.