Ronda por los clubes

Nacional

Para Jordan, la determinación de Derlis López fue errada

Jordan Santacruz, de Nacional, en charla con FALG (1080 AM), expuso ayer sus sensaciones luego de su expulsión en la derrota ante Cerro Porteño por 4-2.

“Todavía no dormí. Donde juego doy todo y me sucede esto de la expulsión, me golpea y duele mucho esto. Vi la imagen en la sala de doping que no era para roja. Incluso, muchos cerristas me decían que no era para roja”.

El volante y capitán tricolor que fue expulsado al promediar la primera parte remarcó: “Dos minutos antes, el árbitro nos avisó que no contaban con el sistema del VAR. López se apuró en sacar la roja; con una amarilla era suficiente. Yo no me iba (a vestuario) porque me pidieron que espere por si volvía el VAR, fue toda una confusión y creo que por esas dudas se tomó esa mala determinación que nos afecta mucho”.



Tacuary

Paredes deja la conducción y Badayco asume el interinato

Carlos Humberto Paredes dejó ayer la dirección técnica del plantel principal de Tacuary, tras la derrota ante Sportivo Luqueño por 2 a 0. En su reemplazo asumirá de manera interina Badayco Maciel.

La salida de Paredes se da luego de una seguidilla de malos resultados al frente de la institución de Barrio Jara, en donde en 8 juegos dirigidos entre torneo local y Sudamericana solo logró conseguir dos victorias; por Copa ante General Caballero en penales por 4-2 y ante Resistencia por 2 a 0 en la octava fecha del campeonato.

El elenco de Tacuary se encuentra relegado en la última plaza de la clasificación del Apertura y con el promedio bastante comprometido, ocupando la penúltima posición de la clasificación, solo por encima de Resistencia.



Sportivo Ameliano

Directiva pedirá levantamiento de la sanción para Franco Ortellado

Ameliano lamenta la expulsión del central Franco Ortellado en el empate ante Olimpia por 2-2 en Encarnación.

En conversación con FALG (1080 AM), Ortellado refirió: “Yo creo que el árbitro quería compensar la expulsión anterior de Richard Ortiz. Le dije al árbitro que toqué la pelota y no me dio bola. Fue injusta mi expulsión”.

Por su parte, el presidente del elenco de la V Azulada, Héctor Melgarejo, puntualizó: “Nosotros vamos a esperar el informe arbitral y vamos a solicitar, vía nota a la APF, que Franco Ortellado no sea sancionado”. Y continuó: “El Tribunal Disciplinario tiene que mirar que se está sancionando a jugadores inocentes y no extender los errores que cometen los árbitros en el campo de juego”.



Comisión de Árbitros

El VAR reconoce errores en dos decisiones de la Fecha 9

La Fecha 9 del torneo Apertura 2023 de la APF tuvo algunos momentos polémicos, principalmente en los partidos de Sportivo Ameliano 2-2 Olimpia y Cerro Porteño 4-1 Nacional.

En la primera tiene que ver con la expulsión por doble amarilla del jugador Franco Ortellado, de Ameliano. En esa acción, según el reporte difundido ayer por la APF, el futbolista “disputó lícitamente” el balón y no correspondía la sanción de una falta.

En la segunda acción cuestionada, Jordan Santacruz fue expulsado erróneamente en Nacional por el árbitro Derlis López en una acción temeraria, castigable con amarilla, sobre Wilder Viera. Sin embargo, el VAR presentaba fallas técnicas en ese momento y no le pudieron avisar al juez del partido para que este cambie su decisión.