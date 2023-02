Ronda por los Clubes

Sportivo Luqueño

Embargo del estadio por deuda con ex DT

Ayer llegó a las oficinas del Sportivo Luqueño una nota de embargo preventivo del predio de la entidad.







Se trata del estadio Feliciano Cáceres, por una deuda con el ex entrenador del Sportivo Luqueño Héctor Schönhauser. La misma es de poco más de G. 61.802.761.

La demanda presentada por Schönhauser al club es por despido injustificado y tras varios años de idas y vueltas, el embargo del predio llegó al club. El DT tuvo varios ciclos pasando por la Reserva, Divisiones Formativas y también dirigiendo al plantel principal en el 2018.







Sportivo Trinidense

“Aluvión anímico” tienen en el Triqui

Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense, valoró el buen arranque del equipo en Primera, que en la última fecha superó a Olimpia 3-1: “Es un aluvión anímico y no tenemos que perder la humildad por este inicio de campeonato, debemos seguir así”. Analizando el último juego, apuntó: “Contra Olimpia no se paga doble, pero por el esfuerzo y la victoria hubo un plus. Pedro Delvalle fue el gran destacado, pero salió con una molestia pero está en recuperación”. Lucas Barrios estaría recuperado para jugar ante General.