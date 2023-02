Ronda por los clubes

Tacuary

Llegó para hacer su camino

Nicolás Lugano, el lateral uruguayo de 22 años, hijo del central Diego Lugano, se sumó a Tacuary y contó la felicidad de estar en el fútbol paraguayo.

“Siempre me habló muy bien del fútbol paraguayo (su padre Diego); es un fútbol difícil, físico, por eso me llamó la atención; consejos siempre me da, no solo futbolísticos, sino de padre”, contó a Tigo Sports Nicolás. Luego agregó: “Estoy comenzando mi carrera, quiero hacer mi camino, que tanto he luchado para hacerlo”.



Guaraní

Se va Pira y Ropero es baja

Jorge Morel viajó a Turquía para jugar por el Adana Demirspor, a préstamo por solo seis meses con una importante opción de compra. Ahora el que está buscando salir es Ángel Benítez. El Pira quiere un arreglo con la dirigencia para ir a Defensa y Justicia de la Argentina; en caso de no conseguir un arreglo, estaría rescindiendo contrato, que es hasta diciembre del 2023. Benítez no debutó en el Apertura por suspensión. Por otro lado, el Ropero Federico Santander es resta por padecer de chikunguya.