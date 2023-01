Ronda por los clubes

Sportivo Luqueño

Presentan indumentarias para la temporada

El club Sportivo Luqueño presentó oficialmente las nuevas indumentarias que vestirán en la temporada que marcará su regreso a Primera.

El Auriazul continuará con la marca nacional Kyrios, que lo acompañó en el largo proceso para regresar a la máxima categoría. La camiseta tradicional será con el mismo estilo de siempre, aunque algunos detalles diferentes en el diseño, con rayas verticales azules y amarillos. La alternativa será blanca con mangas auriazules; en un brazo con predominante azul y en el otro, amarillo. La tercera aún es una incógnita.

Luqueño se estrenará en el Apertura ante Olimpia, el lunes, desde las 19:00, en el Tigo Manuel Ferreira.



Tacuary

Pereira diseña el once para debutar

El entrenador de Tacuary, Robert Pereira, apostará todo en el arranque del Apertura. En la fecha 1 visitará a Trinidense en el estadio Martín Torres desde las 18:00. El árbitro del encuentro será José Méndez y en el VAR Mario Díaz de Vivar. Eduardo Cardozo y Guido Miranda fueron designados como líneas.

El posible once del Tacua es con Carlos Servín; Luis Cabral, Nery Bareiro, Igor Ribeiro y Rodney Pedrozo; Elías Alfonzo, Alfredo Amarilla, Víctor Ayala y Óscar Ruiz; Renzo Carballo y Valdeci Moreira.



Por otra parte, Italo Rodríguez asumió el cargo de director deportivo de la institución aurinegra.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus funciones”, refirió el club de barrio Jara en su cuenta de Twitter.



General Caballero JLM

Ovelar aguarda ansioso el inicio del Apertura

El entrenador de General Caballero de Juan León Mallorquín, Humberto Ovelar (foto) sostuvo que “están ansiosos” con el inicio del torneo Apertura. Se mostró muy conforme con las incorporaciones que sumó para esta temporada; recordemos que los últimos en sumarse fueron Hernán Pérez y Pablo Adorno. “La espera fue larga, estamos muy ansiosos con el inicio del torneo. Estoy muy contento con los jugadores que se sumaron para este proyecto”, señaló Ovelar a ÚH. El Rojo de Mallorquín inicia el torneo jugando de local ante Resi, el domingo. Al igual que el año pasado, General tendrá participación en la Copa Sudamericana vs. Tacuary (el 7 de marzo).



Resistencia

Zahzú priorizará la permanencia

Con un plantel totalmente renovado, el entrenador de Resistencia Miguel Ángel Zahzú afirmó que buscará mantener la categoría en Primera. En charla con la 1020 AM, también señaló que desean mejorar la campaña del 2022 para ingresar en zona de competencias internacionales. “El primer objetivo es encontrar esa regularidad. Consideramos que debemos transmitir algo más que mantener la categoría. Hasta la última fecha Resistencia no estaba salvada del descenso”.

En cuanto a las nuevas incorporaciones el DT expresó que “tenemos un equipo renovado. El año pasado tuvo un inicio impecable y después le fue costando”.

El equipo de Chacarita juega este domingo (18:00) ante General Caballero JLM en el estadio Ka´arendy.