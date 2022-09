Ronda por los clubes

Sportivo Ameliano

Pumpido: “Ya estamos metidos en el partido ante Tacuary”

“Se festeja un rato el paso a la siguiente fase de Copa Paraguay y ahora ya estamos metidos en el partido ante Tacuary del domingo”, manifestó Juan Pablo Pumpido, DT de Ameliano. Coincidentemente volverá a dirigir en semifinales por Copa Py ante los rojiverdes, lo que ya ocurrió en el 2021 dirigiendo a Sol de América. “Con Sol ya me encontré en la semifinal con Tembetary y ahora de nuevo. Lo conversé con el Luis Fernando Escobar (DT de Tembetary) cuando nos cruzamos en el estadio del 12 de Octubre”. Por último destacó que “partido a partido vamos creciendo, para nosotros todos son finales”.



Atlético Tembetary

El portero Lozano sueña con ganar la Copa Paraguay

Marcos Lozano, arquero de Atlético Tembetary, en charla con radio Monumental 1080 (AM) expresó: “Sueño con ganar la Copa Paraguay. Desde el 2018 estoy en Paraguay, inicialmente venía para Capiatá pero terminé jugando en Capitán Figari de Lambaré, estuve en Tacuary y ahora en Tembetary”. El portero colombiano de 29 años se destacó en la victoria y clasificación de su equipo ante el 12 de Octubre, siendo una de las grandes figuras. Daniel Campos, el gerente deportivo de Tembetary, también valoró la labor de Lozano: “Él es el arquero suplente en la Primera B, en la Copa Py mostró buenas condiciones”.



Guaireña FC

Habilitan la venta de entradas para el juego ante el Decano

Guaireña FC cayó por 2-0 ante Ameliano y se despidió de la Copa de Todos, en cuartos y vuelve a enfocarse en el Clausura donde de cara tiene el partido vs. Olimpia, en el Este del país en el estadio Antonio Aranda, el domingo desde las 17:00. En cuanto a los precios de entradas se estableció que Preferencias costará G. 80.000; Platea G. 50.000 y Gradería visitante G. 30.000. La venta se habilitó (vía redambar.com.py) desde el pasado martes y los menores de 10 años no pagan. Por otra parte, el entrenador Troadio Duarte dirigió su partido 105 en la Albiceleste, todos los partidos desde el ascenso a Primera División.



12 de Octubre

Elvio Vera: “Faltó concretar las ocasiones generadas”

Elvio Vera, delantero del 12 de Octubre, lamentó el poco acierto que tuvieron en ataque para concluir mejor las oportunidades creadas a lo largo del compromiso en el que cayeron por 2-1, el martes. Por su parte, reconoció que no definió bien las chances de gol que tuvo en la eliminación de su equipo ante Atlético Tembetary por los cuartos de final de la Copa Paraguay 2022.

Por otra parte, el Tejedor volvió a los entrenamientos desde ayer de cara a su duelo por la fecha 14, dónde visitará a Nacional en el Arsenio Erico, el próximo lunes desde las 17:00.