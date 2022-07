Ronda por los clubes

Guaireña FC

Mario Otazú: De Villarrica a Santa Fe

“Muy feliz porque me salió esto de Colón (Santa Fe); fue todo muy rápido. Esta noche (ayer) estoy viajando para ver todos los papeles y el periodo del contrato”, confesó Mario Nicolás Otazú Vera, últimamente en Guaireña FC, en charla por Monumental 1080 (AM) en

El jugador polifuncional de 26 años experimentó un semestre excepcional con la Albiceleste, destacándose principalmente en la Copa Sudamericana, donde se puso la camiseta de goleador anotando cinco goles y culminando la fase de grupos como máximo artillero, a pesar de la eliminación. Otazú, en el torneo Apertura 2022, anotó dos goles. Con el traspaso de Mario Otazú se engrosa una larga lista de paraguayos jugando en la Liga Profesional Argentina.



Tacuary

Iván Almeida asume en el Tigre de B° Jara

Tacuary, de cara al torneo Clausura, comenzó a dar el primer paso con la contratación de Iván Almeida en reemplazo de Humberto Loro Ovelar.

Almeida conforma su cuerpo técnico con Adolfo Fatecha como asistente técnico; Eduardo Pérez, preparador físico; mientras que Arnaldo Alonso será preparador de arqueros (foto).

Ayer se realizó la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico en la sede del club, en el estadio Toribio Vargas. Por otra parte, y con el nuevo gerenciamiento a cargo de Regis Marques, se anunció el arribo de varios futbolistas a préstamo para el nuevo proyecto del Tacua; en su mayoría serían del club Olimpia.



General Caballero JLM

Aldama: “Júnior Marabel es intransferible”

Julio Aldama, el presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, fue tajante y señaló que “Júnior Marabel (foto) es intransferible hoy. En realidad, en los planes del club hoy no está transferir”, expresó Aldama.

Marabel, el goleador de los mallorquinos, culminó con la vara alta el Apertura, donde se destacó en más de un partido a base de goles y asistencia. El ofensivo anotó ocho tantos. En cuanto a posibles incorporaciones, el mandamás no dio nombres, pero anticipó que la apuesta del club sería sumar un delantero y otro central. El equipo de Luciano Theiler sumó 10 puntos de sus últimos 15 posibles y logró salir de la línea de descenso directo.



Ameliano

Se sumó Paredes y Ayala sigue de palabra

En diálogo con , Héctor Melgarejo, el titular del Sportivo Ameliano, dio detalles en referencia a las llegadas y negociaciones con jugadores para afrontar el Clausura que arranca el 15 de julio: “Abel Paredes (el lateral zurdo procedente de Santaní) ya se sumó al plantel principal y a pasos de finiquitar con Alejandro Samudio (Guaraní). También estamos por cerrar con dos zagueros centrales, uno de ellos estaba jugando en Intermedia y se presentaría mañana (hoy)”, expresó. Consultados sobre la continuidad de Víctor Ayala, uno de los referentes en la V Azulada, dijo: “Estamos en contacto con Víctor y de palabra está acordada su continuidad”. Ameliano culminó el Apertura con una victoria (1-0) sobre Sol y sin conocer de derrotas en las últimas cuatro fechas.