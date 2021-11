Ronda por los Clubes

Libertad

Garnero valora victoria y ya piensa en el Indio

“Pasamos de fase con justicia. Nos costó abrir el partido, tuvimos varias situaciones muy claras para concretar. Sabíamos que dependíamos de nosotros mismos y lo conseguimos”, señaló el entrenador de Libertad, Daniel Garnero, con relación a la victoria 2-0 ante Luqueño, por la Copa Paraguay.

El Guma se instaló en semifinales y el DT argentino valoró igualmente el trabajo del rival: “Fue un rival con buen volumen de juego, con buena circulación del balón”.

Por otra parte, la plantilla principal (foto) encaró ayer de mañana los trabajos de cara a la fecha 15. Los repolleros recibirán a Guaraní en el Defensores del Chaco, el domingo a las 18:15.



Nacional

Arrúa y Martínez, a disposición del Rorro

Nacional entrenó ayer en horario matutino en el Arsenio Erico enfocados en el duelo de la fecha 15 del Clausura.

Las novedades pasan por la recuperación del zaguero Mathías Martínez, que viene de una lesión muscular sufrida ante Guaraní (fecha 11) y la habilitación del volante ofensivo, Carlos Arrúa, que purgó suspensión por acumulación de tarjetas; ambos están a disposición del DT Hernán Rodrigo López.

Por otra parte, Carlos Espínola (h) sigue al margen y esta sería su tercera fecha sin participación. El hijo de Paraguarí sufrió esguince en el pie derecho en el partido ante Luqueño (fecha12).

La delegación tricolor viajará este domingo rumbo a Villarrica para medir a Guaireña el lunes en el Parque del Guairá desde las 20:30, duelo que cierra la fecha 15.





Sol de América

Ayala destaca el momento y piensa en Cerro

Víctor Ayala, el experimentado mediocampista de Sol de América, en charla con valoró el gran momento del equipo en el torneo Clausura donde viene de ganar sus dos últimas fechas y salió de la zona de promoción. “Ganamos contra River Plate (0-2) y Guaireña (3-0), lo que nos fortaleció en lo grupal. Experimentamos una semana tranquila ya que salimos de la zona complicada. Pero se viene un partido complicado, ante Cerro Porteño, por su momento en la tabla de posiciones”, expresó Ayala. El Danzarín visita a Cerro, el domingo a las 20:30. “Tenemos que salir a jugar de igual a igual. Nosotros le eliminamos de la Copa Paraguay”, finalizó Ayala.



Sportivo Luqueño

Badayco Maciel y la ilusión marchita

“Teníamos la ilusión de escalar en la Copa Paraguay, pero nos quedamos ahí cerca de pasar queríamos pelear más arriba, pero no se dio. En el primer tiempo tuvimos chances, pero no anotamos", señaló Badayco Maciel, el entrenador de Sportivo Luqueño, a Fútbol a lo Grande tras la derrota 2-0 ante Libertad, el miércoles, por los cuartos de final de la Copa Py.

Con relación al torneo Clausura, el DT no ocultó su preocupación por la ubicación en la tabla del promedio (penúltimo en zona de repechaje). “Ahora estamos adentrados en el campeonato, jugamos contra Olimpia el lunes”, señaló Badayco. Confirmó además que el argentino Walter Ortiz será baja por tres a cuatro semanas y apuntó además que el experimentado Miguel Samudio sería el sustituto.